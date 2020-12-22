22.12.2020 (16:05)

На Черноморский флот поступила первая партия вакцины от коронавируса

На Черноморский флот (ЧФ) поступила первая партия двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») российского производства.

В соответствии с графиком вакцинация проводится в 1472-м военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова.

Для проведения вакцинации назначено две прививочные бригады.

В первую очередь прививку первой компоненты вакцины получит медперсонал госпиталя и военнослужащие дежурной службы территориального центра управления флота.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице