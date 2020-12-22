22.12.2020 (16:05)
На Черноморский флот поступила первая партия вакцины от коронавируса
На Черноморский флот (ЧФ) поступила первая партия двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») российского производства.
В соответствии с графиком вакцинация проводится в 1472-м военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова.
Для проведения вакцинации назначено две прививочные бригады.
В первую очередь прививку первой компоненты вакцины получит медперсонал госпиталя и военнослужащие дежурной службы территориального центра управления флота.
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