22.12.2020 (15:02)

В Военном университете прошла олимпиада по военной истории

В Военном университете проведен второй (вузовский) этап Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по военной истории. Его организаторами стали кафедра истории и кафедра истории войн и военного искусства.

Олимпиада проводилась в два тура и на двух площадках. Основными целями её стали: пропаганда военно-исторических знаний в период подготовки к 80-летию начала Великой Отечественной войны и отбор на Всероссийскую олимпиаду лучших курсантов. Олимпиада посвящалась подвигам героев и наиболее важным событиям Великой Отечественной войны.

Участниками интеллектуального соревнования стали российские курсанты и представители Казахстана, Киргизии и других стран СНГ. Конкурсанты показали высокий уровень знания военной истории, продемонстрировали самостоятельность, инициативу, творческий подход.

По итогам Олимпиады в командном первенстве переходящим кубком была награждена команда финансово-экономического факультета.

В личном первенстве лучшим стал курсант финансово-экономического факультета Дмитрий Афонин. В конкурсе капитанов первое место занял курсант факультета военно-политической работы и журналистики Кирилл Терехов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице