22.12.2020 (15:02)
В Военном университете прошла олимпиада по военной истории
В Военном университете проведен второй (вузовский) этап Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по военной истории. Его организаторами стали кафедра истории и кафедра истории войн и военного искусства.
Олимпиада проводилась в два тура и на двух площадках. Основными целями её стали: пропаганда военно-исторических знаний в период подготовки к 80-летию начала Великой Отечественной войны и отбор на Всероссийскую олимпиаду лучших курсантов. Олимпиада посвящалась подвигам героев и наиболее важным событиям Великой Отечественной войны.
Участниками интеллектуального соревнования стали российские курсанты и представители Казахстана, Киргизии и других стран СНГ. Конкурсанты показали высокий уровень знания военной истории, продемонстрировали самостоятельность, инициативу, творческий подход.
По итогам Олимпиады в командном первенстве переходящим кубком была награждена команда финансово-экономического факультета.
В личном первенстве лучшим стал курсант финансово-экономического факультета Дмитрий Афонин. В конкурсе капитанов первое место занял курсант факультета военно-политической работы и журналистики Кирилл Терехов.