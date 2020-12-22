22.12.2020 (14:55)

Плавмастерская Балтийского флота прибыла в Тартус

Плавучая мастерская ПМ-82 Балтийского флота завершила переход из Балтийского в Средиземное море и ошвартовалась в порту Тартус (Сирийская Арабская Республика).

ПМ-82 вышла из Балтийска 30 ноября, за время перехода судном пройдено более 2,5 тысяч морских миль.

После непродолжительного отдыха экипаж плавмастерской приступит к выполнению задач по обеспечению технической готовности кораблей оперативного соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе.

В составе экипажа ПМ-82 находятся профильные специалисты, способные оперативно осуществлять различные виды ремонта кораблей. Технические помещения плавучей мастерской представляют их себя небольшие цеха со всем необходимым оборудованием. Вспомогательное судно может оказывать техническую поддержку кораблям непосредственно в море и в местах базирования.

На борту вспомогательного судна постоянно находится группа антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота.

Справочно:

ПМ-82 - третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования. Полное водоизмещение - 5660 тонн, длина судна составляет более 120 метров. Максимальная скорость - 13,5 узла. Дальность плавания - 9000 миль. Автономность - 40 суток.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице