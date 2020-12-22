22.12.2020 (14:26)

В Приморском крае морские пехотинцы ТОФ совершенствуют свое мастерство в стрельбе из вооружения БТР-82А и вождении боевых машин

На полигоне Бамбурово в Приморском крае проходят занятия, в рамках которых около 200 военнослужащих соединения морской пехоты Тихоокеанского флота совершенствуют свое мастерство в стрельбе из вооружения БТР-82А и вождении боевых машин в ограниченных пространствах.

В ходе занятий водители выполняют приемы маневрирования на скоростных участках, совершают прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности, а также преодолевают искусственные и естественные препятствия.

На протяжении всего маршрута трасы экипажи следят за тактической обстановкой и преодолевают имитационные заграждения, на которых используются дымовые гранаты и взрывпакеты.

По прибытии на огневой рубеж наводчики скорострельной 30-мм пушки 2A72, поражают мишени, имитирующие технику и огневые позиции противника. Стрельба ведется как по появляющимся, так и по движущимся мишеням на дистанциях от 400 до 800 метров. С целью корректировки огня применяются трассирующие боеприпасы.

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