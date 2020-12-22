22.12.2020 (13:15)

Воздушно-космические силы России и Китая провели второе совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Министерства обороны Российской Федерации и Китайской Народной Республики официально сообщают, что 22 декабря 2020 г. Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народной-освободительной армии Китая провели второе совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и четырех стратегических бомбардировщиков «Хун-6к» ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.

Совместное патрулирование осуществлено с целью углубления и развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности.

Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2020 год и не направлено против третьих стран.

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