22.12.2020 (12:10)

Новобранцы Космических войск приняли Военную присягу на Соборной площади в подмосковном парке «Патриот»

На Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась церемония приведения к Военной присяге молодого пополнения соединений 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения.

30 новобранцев, направленных в ходе осеннего призыва для прохождения военной службы в Главный центр разведки космической обстановки и Главный центр предупреждения о ракетном нападении, в торжественной обстановке принесли клятву на верность Родине.

С напутственными словами к молодым солдатам обратились ветераны Космических войск, родители новобранцев, а также священнослужители Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Музыкальное сопровождение торжественной церемонии было организованно военным оркестром Главного испытательного космического центра имени

Г. С. Титова.

После завершения ритуала военнослужащие возложили цветы к мемориалу «Матерям победителей» и посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе торжественных мероприятий, посвященных приведению к Военной присяге молодого пополнения, особое внимание уделялось строгому соблюдению противоэпидемиологических мер.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице