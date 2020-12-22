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22.12.2020 (12:10)

Новобранцы Космических войск приняли Военную присягу на Соборной площади в подмосковном парке «Патриот»

На Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась церемония приведения к Военной присяге молодого пополнения соединений 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения.

30 новобранцев, направленных в ходе осеннего призыва для прохождения военной службы в Главный центр разведки космической обстановки и Главный центр предупреждения о ракетном нападении, в торжественной обстановке принесли клятву на верность Родине.

С напутственными словами к молодым солдатам обратились ветераны Космических войск, родители новобранцев, а также священнослужители Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Музыкальное сопровождение торжественной церемонии было организованно военным оркестром Главного испытательного космического центра имени
Г. С. Титова.

После завершения ритуала военнослужащие возложили цветы к мемориалу «Матерям победителей» и посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе торжественных мероприятий, посвященных приведению к Военной присяге молодого пополнения, особое внимание уделялось строгому соблюдению противоэпидемиологических мер.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная служба по призыву , Воздушно-космические силы (ВКС)
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