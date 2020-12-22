22.12.2020 (12:04)

На Северном флоте прошёл чемпионат по гиревому спорту

В Североморске в спортивном комплексе «Старт» состоялся чемпионат межвидового стратегического объединения Северного флота по гиревому спорту.

В соревнованиях приняли участие более 30 военнослужащих из основных объединений и соединений флота. Они состязались в пяти весовых категориях в двух дисциплинах: толчке 2-х гирь и рывке гири. Спортсмены лёгких весовых категорий до 73-х килограммов использовали 24-килограммовые гири, а более тяжёлые – оперировали двухпудовыми снарядами.

По итогам состязаний чемпионами Северного флота в своих весовых категориях стали представители команды объединения ВВС и ПВО флота из команды «Гроза» гвардии майор Дмитрий Луцишин, гвардии лейтенант Павел Попов, младшие сержанты Андрей Кустов и Алексей Афонин, а также ефрейтор Михаил Востриков из армейского корпуса Северного флота, выступавший за команду «Армата».

Лучший результат в рывке 24-килограммововй гири (171 раз) показал Андрей Кустов в весовой категории до 73 кг. Алексей Афонин (вес до 85 кг.) 120 раз дёрнул двухпудовую гирю, а Дмитрий Луцишин, выступавший в самом тяжёлом весе – свыше 85 кг, поставил рекорд соревнований в толчке, подняв над головой 32-килограммовые гири 89 раз.

В командном первенстве среди объединений ожидаемую победу одержала сборная армии ВВС и ПВО «Гроза», на втором месте – команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, а замкнули тройку спортсмены «Арматы» армейского корпуса Северного флота.

Среди соединений и частей лучшие показатели были у команды «Атлант» отдельного морского инженерного полка, немного уступили им спортсмены 701 Центра материально-технического обеспечения флота, а на третьем месте оказались военнослужащие дивизии ракетных кораблей Северного флота.

В ходе чемпионата 19 военнослужащих выполнили нормативы спортивных разрядов, а два человека стали кандидатами в мастера спорта.

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