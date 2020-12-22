22.12.2020 (11:00)
На полигоне в Ярославской области стартовали сборы снайперов Ивановского гвардейского соединения ВДВ
В рамках стартовавшего сбора подразделения снайперов Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения Воздушно-десантных войск на полигоне Песочное в Ярославской области военнослужащие пройдут курс по основам снайперской подготовки в полевых условиях.
Десантникам предстоит отработать применение штатного специального оружия, умение подбирать и готовить экипировку и снаряжение с учетом маскирующих признаков местности, а также применение специальных средств разведки.
Участники сбора обменяются опытом в выверке оптического, механического и ночного прицелов с учетом поправок на температурный режим и атмосферное давление, выборе позиции и маскировке с использованием подручных средств
Заключительным этапом сборов станет эстафета в составе снайперских пар. После совершения марш-броска на рубеже открытия огня один из состава пары должен поразить цель из пистолета ПМ, а второй из винтовки СВД соответствующие мишени. Помимо этого, снайперской двойке предстоит точно поразить мишень учебной гранатой РГД-5.
По итогам сборов лучшие снайпера дивизии будут отстаивать честь соединения на этапе, проводимом в Воздушно-десантных войсках.