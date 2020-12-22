22.12.2020 (10:53)

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ЮВО выполнили практические бомбометания на полигоне в Ростовской области

Летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 бомбардировочного авиационного полка 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) отработали бомбометание на полигоне в Ростовской области.

В рамках учения пилоты выполнили задачи по обнаружению и уничтожению полноразмерных мишеней и макетов, имитирующих средства противовоздушной обороны (ПВО) противника, а также маневры по уходу от ответного огня.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совершили более 30 вылетов и поразили около 60 наземных целей, применив авиационные бомбы П-50Т и неуправляемые авиационные ракеты С-8.

Всего для выполнения задач было задействовано около 15 самолетов и более 100 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава бомбардировочного авиационного полка ЮВО. Полеты прошли на высотах от 200 до 1 тыс. м на скорости до 1 тыс. км/ч.

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