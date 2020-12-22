22.12.2020 (10:45)

Танкисты мотострелкового соединения ЮВО в Чечне уничтожили бронетехнику условного противника

Танкисты мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили скопление бронетехники условного противника на общевойсковом полигоне Гвардеец.

Разведывательное подразделение обнаружило в горах Кавказского хребта более 20 единиц техники условного противника, после чего командир усиленной роты принял решение уничтожить бронемашины с помощью экипажей танков. Совершив марш в составе механизированной колонны в район выполнения учебно-боевых задач, танковый взвод уничтожил боевую технику условного противника штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим противотанковый гранатометный расчет на дистанциях от 300 до 2000 м.

В мероприятиях огневой подготовки приняли участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано более 80 единиц вооружения и военной техники.

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