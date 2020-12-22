22.12.2020 (10:25)

Подразделения ПВО Каспийской флотилии учились отражать удары воздушного противника в ночное время

В Дагестане с военнослужащими сил противовоздушной обороны (ПВО) Каспийской флотилии (КФл) проведено учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов воздушного противника в ночное время.

По замыслу учения, из центра управления флотилией на дежурный корабль поступила информация о взлете авиагруппы с аэродрома условного противника. Корабли соединения были приведены в готовность к применению средств ПВО.

Самолёты «противника» были условно уничтожены из зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Палаш», а также из артиллерийских установок АК-630 и АК 630-М2 «Дуэт». Экипажи отработали задачи ПВО в ночное время суток.

Всего в учении было задействовано около 10 надводных кораблей и катеров флотилии, в том числе дежурные расчёты ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск», «Махачкала» и «Астрахань».

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