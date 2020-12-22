22.12.2020 (10:10)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии изучили новые приёмы специального рукопашного боя

С военнослужащими разведывательных подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) прошла комплексная тренировка по специальному рукопашному бою (РБ-3).

Отработка задач проводилась под руководством инструкторов РБ на нескольких учебных местах. Сначала разведчикам были продемонстрированы эффективные приёмы с оружием и без него, порядок действий в одиночном бою и в составе группы.

Отработку практических приемов боя с оружием морские пехотинцы выполняли на специальной площадке, оборудованной стационарными и переносными мишенями, переносными препятствиями (стенками, заборами, малозаметными препятствиями и др.).

В ходе тренировки личный состав изучил и отработал применение специальных приёмов рукопашного боя в траншеях, ходах сообщения, блиндажах и на лестничных площадках.

В заключительной части комплексной тренировки военнослужащие преодолели полосу препятствий в сочетании с поражением мишеней штыком.

Комплекс приемов РБ-3 (специальный) разработан для личного состава разведывательных подразделений и направлен на формирование навыков, необходимых для уничтожения, выведения из строя или пленения противника, самозащиты от нападения, а также на воспитание смелости, решительности и уверенности в собственных силах.

Всего в тренировке по специальному рукопашному бою приняли участие более 100 военнослужащих разведподразделений морской пехоты КФл.

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