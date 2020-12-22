22.12.2020 (09:44)

Дальность поражения у систем ПВО в ЦВО выросла за год в 2,5 раза

Дальность поражения воздушных целей системами противовоздушной обороны Центрального военного округа в 2020 году выросла в 2,5 раза. Об этом сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

«В этом году мы успешно освоили новейшие зенитные системы С-400 «Триумф» и комплексы «Бук-М3», глубоко модернизированные Т-72Б3, а также современные транспортно-боевые вертолеты. Перевооружение войск ПВО округа на новейшие системы и комплексы позволило увеличить дальность поражения воздушного противника в два с половиной раза, а число уничтожаемых воздушных целей в три раза», - сказал генерал-полковник А.Лапин.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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