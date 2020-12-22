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22.12.2020 (09:15)

Войска Центрального военного округа получили в 2020 году свыше 800 единиц техники

Воинские части и соединения Центрального военного округа получили в 2020 году более 800 единиц новейшего и модернизированного вооружения. Об этом сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

«Только в 2020 году парк боевых машин различного назначения пополнился, без малого, более 800 единицами новейшего и модернизированного вооружения. Это позволило перевооружить две воинские части и пять подразделений, в том числе одно в 201-й военной базе в Таджикистане», - сказал генерал-полковник А.Лапин.

Командующий добавил, что увеличение боевого потенциала округа тесно связано с техническим оснащение войск. За 5 лет доля современной военной техники в округе возросла почти в 4 раза.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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