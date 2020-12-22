22.12.2020 (07:15)

Разведчики ВВО приступили к использованию новейшего автомата АК-12 в условиях дальневосточной зимы

На полигоне в Амурской области разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа провели первые стрельбы с использованием новейшего автомата АК-12 в зимних условиях Дальнего Востока. Проверка оружия проведена при температуре -25-30 градусов по Цельсию.

Разведчики выполнили пристрелку оружия, выполнение стрельб из положения лежа по грудным силуэтам мишеней, а также отработали динамичную стрельбу на учебном комплексе по армейской тактической стрельбе. Кроме того, военнослужащие проверили унификацию новых автоматов с различными прицелами и использованием магазинов от АК-74 – автомата Калашникова предыдущего поколения.

Проведенные стрельбы подтвердили удобство и высокую надежность нового оружия. Применение АК-12 сократило время на выполнение задачи при армейской тактической стрельбе, а также выполнения нормативов и упражнениях.

Спарвочно: АК-12 калибра 5,45 миллиметра разработан концерном «Калашников» в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил России. По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М, новое оружие обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы. Также производитель повысил запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию.

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