22.12.2020 (07:09)
Учение по ликвидации последствий условной ЧС на железной дороге состоялось с военнослужащими в Амурской области
На одном из полигонов Амурской области состоялось учение по устранению последствия условной техногенной аварии на железнодорожном транспорте. Мероприятие состоялись в рамках специального учения отрядом ликвидации последствий ЧС общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).
По условию учения на железной дороге произошла утечка опасного химического вещества в результате схода состава поезда с рельсов. Для оперативной ликвидации аварии решено было привлечь сводный отряд ВВО.
Военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш к месту условной ЧС. По прибытии в район, специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) были проведены необходимые замеры и оцеплен условно зараженный участок местности.
В практической части учения пожарные оперативно устранили возникшее возгорание, а специалисты РХБЗ защиты провели работы по устранению разлива химических веществ и выполнили работы по очистке местности. После устранения аварии и откачки опасного вещества, емкость была отделена от железнодорожной платформы и вывезена в безопасное место. Специалисты РХБ разведки организовали мониторинг состояния окружающей среды.
Для выполнения задач было привлечено более 300 военнослужащих и задействовано около 40 единиц техники, среди которой бульдозеры, автокран, современные специальные машины АРС-14КМ и машины радиационной и химической разведки БРДМ-2РХ.
Учение показало высокую степень готовности и выучки отряда ликвидации ЧС ВВО к действиям по предназначению.