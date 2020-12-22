22.12.2020 (07:09)

Учение по ликвидации последствий условной ЧС на железной дороге состоялось с военнослужащими в Амурской области

На одном из полигонов Амурской области состоялось учение по устранению последствия условной техногенной аварии на железнодорожном транспорте. Мероприятие состоялись в рамках специального учения отрядом ликвидации последствий ЧС общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

По условию учения на железной дороге произошла утечка опасного химического вещества в результате схода состава поезда с рельсов. Для оперативной ликвидации аварии решено было привлечь сводный отряд ВВО.

Военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш к месту условной ЧС. По прибытии в район, специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) были проведены необходимые замеры и оцеплен условно зараженный участок местности.

В практической части учения пожарные оперативно устранили возникшее возгорание, а специалисты РХБЗ защиты провели работы по устранению разлива химических веществ и выполнили работы по очистке местности. После устранения аварии и откачки опасного вещества, емкость была отделена от железнодорожной платформы и вывезена в безопасное место. Специалисты РХБ разведки организовали мониторинг состояния окружающей среды.

Для выполнения задач было привлечено более 300 военнослужащих и задействовано около 40 единиц техники, среди которой бульдозеры, автокран, современные специальные машины АРС-14КМ и машины радиационной и химической разведки БРДМ-2РХ.

Учение показало высокую степень готовности и выучки отряда ликвидации ЧС ВВО к действиям по предназначению.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице