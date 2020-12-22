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22.12.2020 (06:00)

Главное командование ВМФ и предприятия ОПК совершенствуют сервисное обслуживание кораблей и подводных лодок

Главное командование ВМФ во взаимодействии с организациями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса продолжает работу по дальнейшему совершенствованию сервисного обслуживания кораблей и подводных лодок, а также по поддержанию их заданной степени технической готовности. Так, 51-й Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта   завершил разработку типовой ведомости сервисного обслуживания (ТВСО)  для кораблей класса «корвет» проекта 20385 и типовой ведомости сервисного обслуживания для кораблей противоминной обороны  проекта 12700.

За последние годы 51-й ЦКТИ судоремонта по заказу Главного командования ВМФ разработал типовые ведомости сервисного обслуживания для кораблей и подводных лодок ВМФ 15 проектов.  

Типовая ведомость сервисного обслуживания – организационно-технический документ, устанавливающий перечень работ по техническому обслуживанию составных частей и комплектующих изделий корабля, с указанием периодичности видов технического обслуживания, трудоемкости, состава и рекомендуемого исполнителя работ, а также необходимого количества запасных частей, материалов, специального инструмента и приспособлений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Подводные силы , Корабли , ОПК
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