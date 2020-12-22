22.12.2020 (07:00)

В Нагорном Карабахе в кратчайшие сроки развернут полевой автопарк для военной и специальной техники российского миротворческого контингента



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Нагорном Карабахе в кратчайшие сроки развернут полевой автопарк для военной и специальной техники российского миротворческого контингента

В районе н.п.ХОДЖАЛЫ в течение двух недель проведены работы по развертыванию и обустройству полевого автотехнического комплекса для размещения, контроля технического состояния, технического обслуживания, ремонта автомобильной и бронетехники, обеспечивающей повседневную деятельность подразделений российского миротворческого контингента.

На площади 6 тысяч квадратных метров оборудованы места для размещения более 360 единиц техники, пункт технического обслуживания и ремонта, контрольно-технический пункт, контейнерная автозаправочная станция КАЗС-2, склад автобронетанкового имущества. Оборудованы подъездные пути, основные и запасные выезды для беспрепятственного вывода техники при выполнении поставленных задач.

Техническая оснащенность автопарка позволяет выполнять ремонт более 10 единиц автомобильной и бронетехники в сутки.

Функционирование полевого автопарка обеспечит бесперебойное транспортное обеспечение повседневной деятельности российских миротворцев в установленных зонах ответственности.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

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