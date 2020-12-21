21.12.2020 (23:49)

В Тульском соединении ВДВ прошли занятия по подготовке техники к десантированию

В рамках занятий по специальной подготовке с воздушно-десантными подразделениями Тульского гвардейского соединения ВДВ проведено плановое занятие по швартовке воздушно-десантной техники.

Швартовка боевых машин осуществлялась под руководством командиров всех степеней. Основной упор делался на качество подготовки техники. Занятия проводились под руководством офицеров воздушно-десантной службы (ВДС) соединения.

В ходе швартовки за установленное время средства десантирования были переведены из походного положения в боевое, осуществлена проверка всех систем на исправность и готовность объектов.

Всего более 30 единиц техники было подготовлено к десантированию. В занятиях было задействовано порядка 300 военнослужащих соединения.

Боевые машины десанта БМД-2 в короткие сроки были зашвартованы штатными расчетами и подготовлены к применению, также подразделениями медицинского обеспечения была осуществлена подготовка техники (УАЗ-390995 санитарный автомобиль) к десантированию на парашютной платформе.

Данные занятия являются плановыми и позволяют не только осуществить подготовку техники к десантированию в установленные сроки, но и добиться единого понимания в вопросе подготовки техники, совершенствовать выучку подразделений и в целом повысить уровень боевой готовности подразделений.

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