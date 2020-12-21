21.12.2020 (23:45)

В тверское соединение военно-транспортной авиации прибыли выпускники лётных вузов 2020 года

В соединение военно-транспортной авиации в Твери, а также в войсковые части в Иваново, Псков, Сещу, Рязань, Тулу и Плесецк прибыли 34 молодых летчика-выпускника 2020 года для прохождения дальнейшей военной службы.

После прибытия командованием соединения были проведены мероприятия по постановке военнослужащих на все виды довольствия, а также обеспечению жильем по месту службы. За каждым выпускником были закреплены опытные наставники из числа руководящего состава. Также молодые офицеры сдали нормативы по тактической, технической, специальной, строевой, физической и огневой подготовке и общевоинские уставы.

После окончания лётных учебных заведений Воздушно-космических сил из 34 человек 18 распределились на помощников командиров кораблей на Ил-76, 3- Ан-26, 9-Ан-2, 4-Ми-8. Половина из них уже допущена к выполнению полетов.

Остальной части выпускников после новогодних праздников предстоит только освоить для себя новый авиационный комплекс Ил-76. Для чего они будут направлены в 610 Центр боевого применения и переучивания лётного состава в г. Иваново. Там они пройдут курс по теории самолета Ил-76 под руководством лётчиков-инструкторов, который продлится 1,5-2 месяца.

После окончания обучения лётчики будут допущены к полетам на данном типе ВС в качестве помощников командиров кораблей на Ил-76 в своих воинских частях.

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