21.12.2020 (20:38)

В 2020 году социальные обязательства по обеспечению жильем исполнены в отношении 111 тыс. военнослужащих

В текущем году социальные обязательства Минобороны России по обеспечению жильем исполнены в отношении 111 тыс. военнослужащих. Из них 59,6 тыс. получают компенсацию за наем жилья, 35 тыс. семей военнослужащих обеспечены жилыми помещениями специализированного жилфонда.

Согласно плану на 2020 год в реестр участников накопительно-ипотечной системы должны были включить включены 45 тыс. военнослужащих. 4,6 тыс. полагались жилищные субсидии. План выполнен на 100%.

Участниками накопительно-ипотечной системы являются 349 тыс. военнослужащих.

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