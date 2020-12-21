21.12.2020 (20:38)
В 2020 году социальные обязательства по обеспечению жильем исполнены в отношении 111 тыс. военнослужащих
В текущем году социальные обязательства Минобороны России по обеспечению жильем исполнены в отношении 111 тыс. военнослужащих. Из них 59,6 тыс. получают компенсацию за наем жилья, 35 тыс. семей военнослужащих обеспечены жилыми помещениями специализированного жилфонда.
Согласно плану на 2020 год в реестр участников накопительно-ипотечной системы должны были включить включены 45 тыс. военнослужащих. 4,6 тыс. полагались жилищные субсидии. План выполнен на 100%.
Участниками накопительно-ипотечной системы являются 349 тыс. военнослужащих.
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