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21.12.2020 (20:34)

В Ивановской области завершилось учение РВСН

В Ивановской области завершилось учение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Военнослужащие отработали вопросы вывода подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Тополь-М» и «Ярс» на полевые позиции, совершение маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Колонна ПГРК «Ярс» во время совершения марша преодолела условно зараженный участок местности. По замыслу учения, условные диверсанты использовали отравляющие вещества на дальних подступах к полевым позициям. После вывода техники из зоны радиоактивного заражения подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Тополь-М , Западный военный округ , Боевая подготовка , РК Ярс
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