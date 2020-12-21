21.12.2020 (20:16)

Военнослужащие Серпуховского филиала Военной академии РВСН провели онлайн-мероприятия по профессиональной ориентации молодежи

В рамках акции «Есть такая профессия — Родину защищать!» в Серпуховском филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в онлайн-режиме проведены мероприятия по военно-профессиональной ориентации молодежи.

В онлайн-конференции принимали участие школьники профильных выпускных классов средних общеобразовательных учреждений Перми, воспитанники Пермского суворовского военного училища и учащиеся 10–11 классов городского округа Серпухов Московской области.

В ходе проведения мероприятий учащиеся ознакомились с преимуществами обучения в военном образовательном учреждении, прохождением военной службы по контракту, социально-экономическими льготами. Также будущие абитуриенты узнали порядок поступления в вуз и обучения в нем, определились с выбором специальности, получили исчерпывающую информацию о перспективах служебного роста и условиях проживания в вузе.

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