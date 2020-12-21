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21.12.2020 (20:10)

Курсанты Военного университета в рамках реализации сетевой формы обучения прошли спецкурсы в пяти профильных вузах видов ВС РФ и родов войск

Главное военно-политическое управление Вооружённых Сил Российской Федерации и Военный университет Минобороны России провели очередной этап подготовки курсантов по сетевой форме реализации основных профессиональных образовательных программ с использованием ресурсов пяти военных вузов.

Основные усилия при проведении занятий были направлены на получение курсантами необходимых знаний и практических навыков, соответствующих специфике прохождения службы в видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

С курсантами были проведены теоретические и практические занятия по тактике, огневой подготовке, специальным дисциплинам видов и родов войск с применением современных образцов военной техники и вооружения, учебных тренажеров и полигонов. В процессе повседневной деятельности были организованы внеплановые занятия по изучению истории и традиций видов ВС РФ и родов войск. Все занятия проведены на высоком методическом уровне.

Подготовка курсантов Военного университета Минобороны России по модулю «Военно-специальная подготовка вида, рода войск ВС РФ» получила высокую оценку. Средний балл составил 4.7, что превышает результаты 2019 года.

Такая форма обучения в полной мере обеспечивает подготовку будущих офицеров военно-политических органов и позволяет им изучить особенности прохождения дальнейшей службы в видах и родах войск Вооружённых Сил Российской Федерации, а также получить практические навыки применения современной техники, вооружения и тактики ведения боевых действий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военный университет , Военное образование , Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации
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