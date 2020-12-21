21.12.2020 (20:02)

В Вольском военном институте материального обеспечения прошел чемпионат по мини-футболу среди сборных команд факультетов

В Вольском военном институте материального обеспечения состоялся чемпионат по мини-футболу среди сборных команд факультетов. В соревнованиях принимала участие 21 команда с общим количеством участников 205 человек, из них две команды постоянного состава — сборная офицеров института и сборная базы обеспечения учебного процесса, 19 команд переменного состава, в том числе три команды специального факультета ближнего и дальнего зарубежья.

После окончания игр была проведена торжественная церемония закрытия и награждения победителей и призеров чемпионата. Помимо призеров, почетными грамотами были награждены организаторы чемпионата, судьи и медицинский персонал.

В упорной борьбе первое место завоевала команда 33 курса, на втором месте курсанты 18 курса, третье место досталось команде 16 курса.

Участники турнира отметили высокую организацию соревнований, беспристрастное судейство и выразили надежду на новую встречу на следующем чемпионате по мини-футболу в 2021 году.

Справочно:

Вольский военный институт материального обеспечения готовит востребованных специалистов продовольственной и вещевой служб, службы горючего для всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, других силовых структур, а также для иностранных армий. На единой общей учебно-материальной базе проводится подготовка специалистов материального обеспечения по всем уровням, с различным объемом обучения, ко всем категориям переменного состава предъявляются единые требования в подготовке специалистов материального обеспечения.

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