21.12.2020 (19:18)

Филиал Центральной военно-морской библиотеки в Адмиралтействе продолжает работу по оцифровке книжного фонда

Главнокомандующему Военно-Морским Флотом России адмиралу Николаю Евменову доложили об итогах оцифровки книжного фонда филиала Центральной военно-морской библиотеки, который размещён в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

В 2020 году сотрудниками филиала оцифровано 103 экземпляра редких изданий, которые теперь доступны не только в бумажном, но и в электронном виде. Также читателям филиала открыт доступ в электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и к фондам Национальной электронной библиотеки.

Филиал Центральной военно-морской библиотеки нацелен на информационное обеспечение запросов и мероприятий Главного командования ВМФ. Эту задачу работники филиала выполняли и выполняют в соответствии с действующими нормативными актами, не смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов высоко оценил работу по оцифровке книжного фонда филиала и подчеркнул, что развитие Центральной военно-морской библиотеки, которая является базой научно-образовательной деятельности всех структурных подразделений ВМФ в Санкт-Петербурге, находится в постоянном поле зрения Адмиралтейства и Военного учебно-научного центра ВМФ.

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