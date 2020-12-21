Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.12.2020 (19:18)

Филиал Центральной военно-морской библиотеки в Адмиралтействе продолжает работу по оцифровке книжного фонда

Главнокомандующему Военно-Морским Флотом России адмиралу Николаю Евменову доложили об итогах оцифровки книжного фонда филиала Центральной военно-морской библиотеки, который размещён в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

В 2020 году сотрудниками филиала оцифровано 103 экземпляра редких изданий, которые теперь доступны не только в бумажном, но и в электронном виде. Также читателям филиала открыт доступ в электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и к фондам Национальной электронной библиотеки.

Филиал Центральной военно-морской библиотеки нацелен на информационное обеспечение запросов и мероприятий Главного командования ВМФ. Эту задачу работники филиала выполняли и выполняют в соответствии с действующими нормативными актами, не смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов высоко оценил работу по оцифровке книжного фонда филиала и подчеркнул, что развитие Центральной военно-морской библиотеки, которая является базой научно-образовательной деятельности всех структурных подразделений ВМФ в Санкт-Петербурге, находится в постоянном поле зрения Адмиралтейства и Военного учебно-научного центра ВМФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Вторая предновогодняя спартакиада самарского филиала ЦСКА выявила сильнейших в футболе, дартсе и жиме штанги
В экспозиции музея «Дорога памяти» представлен китель легендарного маршала Константина Рокоссовского
В музейном комплексе «Дорога памяти» можно прочитать новогодние письма с фронта
На Камчатке торжественно встретили экипаж атомного подводного крейсера «Владимир Мономах», успешно выполнивший залповый пуск ракет «Булава»

Метки:
Военно-Морской Флот , Культура , Социальное развитие
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false