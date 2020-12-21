21.12.2020 (18:36)

Вторая предновогодняя спартакиада самарского филиала ЦСКА выявила сильнейших в футболе, дартсе и жиме штанги

В самарском филиале ЦСКА прошла вторая предновогодняя спартакиада среди сотрудников.

Турнир по футболу и жиму штанги состоялись в Универсальном спортивном комплексе «Стара-Загора», соревнования по дартсу — в СК «Плавательный».

Турнир по метанию дротиков — дартс — объединил самых азартных и метких сотрудников филиала. Лучшим были вручены памятные сувениры с армейской символикой.

В футбольном поединке приняли участие воспитанники армейской спортивной школы. В составе взрослой команды на поле вышли начальник филиала Роман Махонин, заместитель начальника филиала по спортивной работе Евгений Ищенко, начальник команды – старший тренер спортивной команды ЦСКА по плаванию и прыжкам в воду майор Алексей Аленин, армейские футбольные тренеры Павел Казнов, Сергей Емельянов, Станислав Тарасенко, представители администрации спортшколы.

Турнир отыграли на высоких скоростях и пределе эмоций — 8:4 в пользу опытных игроков. Молодые армейские футболисты показали отличную игру и волю к победе.

В турнире по жиму штанги победу одержали командир взвода спортивной роты ЦСКА г. Самара. Магомед Юсупов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице