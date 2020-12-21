21.12.2020 (19:49)

Армейские пловцы завоевали еще 22 медали на чемпионате России в Санкт-Петербурге

В бассейне Центра плавания в Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по плаванию в 25-метровом бассейне. Пятый и шестой соревновательные дни принесли армейским спортсменам 22 награды — 5 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых, в том числе в составе команд.

Армейская спортсменка Дарья Васькина первенствовала на дистанции 50 м на спине в рамках пятого дня чемпионата России по плаванию в 25-метровом бассейне, который прошел в Санкт-Петербурге. С результатом 26,41 секунды спортсменка армейского Клуба обошла Александру Курилкину (26,94 секунды) и Арину Суркову (27,03 секунды).

Сержант Ирина Кривоногова с результатом 2 минуты 10,74 секунды стала лучшей на дистанции 200 м комплексным плаванием. Серебряным призером стала Анна Чернышева (2 минуты 11,12 секунды), бронзовым – Александра Денисенко (2 минуты 11,14 секунды).

На 50-метровке баттерфляем второе время – 22,60 секунды – показал победитель Универсиад, чемпион России Александр Садовников, уступив лишь Андрею Минакову (22,34 секунды). Замкнул тройку лидеров Роман Шевляков (22,88 секунды).

Прапорщик Мария Темникова, проплыв 100-метровку брассом за 1 минуту 4,69 секунды. Победу одержала Евгения Чикунова (1 минута 4,35 секунды). Третье место заняла Ника Годун (1 минута 5,27 секунды).

Иван Кузьменко, рядовой спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки Егор Павлов и сержант Роман Ларин, выступая в составе команды Пензенской области, с результатом 1 минута 35,43 секунды стали серебряными призерами турнира в комбинированной эстафете 4х50 м. Лучший результат – 1 минута 33,61 секунды – показали спортсмены из Санкт-Петербурга. На третью ступень пьедестала почета поднялись представители Москвы, в том числе чемпион России прапорщик Петр Жихарев (1 минута 35,90 секунды).

Второе место в женской эстафете 4х200 м вольным стилем заняла команда Свердловской области, в составе которой выступила сержант Дарья Устинова, - 8 минут 0,50 секунды. Первый результат – 7 минут 52,16 секунды – показали спортсменки из Санкт-Петербурга. Представительницы Москвы стали третьими – 8 минут 5,32 секунды.

Прапорщик Розалия Насретдинова в рамках шестого соревновательного дня стала лучшей на дистанции 50 м вольным стилем, показав время 24,22 секунды. Второй стала Арина Суркова (24,30 секунды), а третьей Дарья С. Устинова (24,49 секунды).

Лейтенант Светлана Чимрова с результатом 56,52 секунды на дистанции 100 м баттерфляем поднялась на первую ступень пьедестала почета чемпионата страны. Второй финишировала Арина Суркова (57,04 секунды). Третий результат показала Полина Малахова (57,80 секунды).

На дистанции 200 м на спине лучшим стал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха Егор Доломанов – 1 минута 52,51 секунды. Серебряным призером стал армеец Роман Ларин, преодолевший дистанцию за 1 минуту 52,91 секунды. «Бронзу» взял Никита Бабченко – 1 минута 53,03 секунды.

Мария Темникова, показав время 2 минуты 18,28 секунды, стала второй на дистанции 200 м брассом. Спортсменка армейского Клуба уступила лишь Евгении Чикуновой (2 минуты 18,10 секунды), но смогла обойти Марию Асташкину (2 минуты 21,15 секунды).

Прапорщик Владислав Гринев стал серебряным призером чемпионата России, показав второй результат на 100-метровке вольным стилем, - 46,37 секунды. Победу одержал Евгений Рылов – 46,35 секунды. Замкнул тройку лидеров Иван Гирев – 46,75 секунды.

Также Гринев в составе команды Москвы стал вторым в комбинированной мужской эстафете 4х100 м. Команда Владислава показала время 3 минуты 28,57 секунды, уступив местным спортсменам (3 минуты 25,56 секунды). Третьими стали представители Пензенской области, в том числе Роман Ларин и Егор Павлов, - 3 минуты 30,65 секунды.

Арина Опенышева в составе команды Красноярского края стала третьей в женской эстафете 4х50 м вольным стилем – 1 минута 39,38 секунды, уступив спортсменкам из Санкт-Петербурга (1 минута 38,15 секунды) и Новосибирской области (1 минута 38,36 секунды).

В женской комбинированной эстафете 4х100 м второй стала команда Москвы, в составе которой выступили Светлана Чимрова и Розалия Насретдинова, показав время 3 минуты 56,19 секунды. Первенствовали хозяйки турнира – 3 минуты 54,19 секунды. На третью ступень пьедестала почета поднялись спортсменки из Новосибирской области, в том числе многократная чемпионка мира и Европы Виталина Симонова, - 3 минуты 57,48 секунды.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице