21.12.2020 (19:23)

Для юнармейцев спортивной школы филиала ЦСКА из Хабаровска провели пробный урок по дайвингу

В бассейне Спортивно-оздоровительного комплекса «Океан» (г. Вилючинск) филиала ЦСКА/Хабаровск прошел пробный урок по дайвингу для юнармейцев. В мероприятии приняли участие 10 ребят.

Организовал и провел урок руководитель дайвинг-центра «Восток-аква» Мир Коноваленко.

Он ознакомил детей с техникой безопасности при погружении под воду, после чего каждый юнармеец попробовал в сопровождении инструктора проплыть бассейн в специальном снаряжении с аквалангом.

По словам Мира Николаевича, ребятам, занимающимся плаванием, в принципе, несложно освоить дайвинг. Этот вид спорта, которым в регионе увлекаются многие жители, позволяет познать подводный мир Камчатки, научиться бережно относиться к окружающей природе и морской среде.

Дети, для которых данное погружение с аквалангом было первым в жизни, сказали, что испытали массу новых впечатлений и при этом чувствовали себя уверенно и безопасно, а в перспективе хотели бы пройти обучение подводному плаванию и когда-нибудь, закрепив навыки, погрузиться в морские глубины Камчатки.

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