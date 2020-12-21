21.12.2020 (18:28)

В экспозиции музея «Дорога памяти» представлен китель легендарного маршала Константина Рокоссовского

В экспозиции музея «Дорога памяти» представлен китель легендарного Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Память о нем и его вкладе в Победу бережно хранится и передается из поколения в поколение.

Константин Константинович Рокоссовский родился в семье машиниста в городе Великие Луки 21 декабря 1896 года. Отец был поляком, поэтому семья почти сразу переехала в Варшаву. Отца не стало, когда Константину исполнилось шесть лет. Тот трагически погиб в железнодорожной катастрофе. В 1911 году он лишился и матери.

Началом военной карьеры стало участие в Первой мировой войне, куда Константин пошел добровольцем и дослужился до унтер-офицера. После революции вступает в ряды Красной Армии. За заслуги в борьбе с Колчаком награжден орденом Красного Знамени. В 1937 году стал жертвой сталинских репрессий. Его арестовали по сфабрикованному делу и обвинили в связях с иностранной разведкой. Рокоссовский себя виновным не признал и в 1940 году вышел на свободу с восстановлением в правах.

С началом Великой Отечественной войны Рокоссовский командует 9-м механизированным корпусом. Почти сразу его назначают командующим 4-й армией. Ему удалось сдержать наступление немецких армий на западном фронте. Во время битвы за Москву Рокоссовский командует 16-й армией и руководит обороной Волоколамска, Солнечногорска и Яхромы. За особые заслуги перед Отечеством ему присвоено звание «генерал-лейтенант». За личные заслуги в боях под Москвой Рокоссовский награжден орденом Ленина.

Летом 1942 года Рокоссовский становится командующим Брянским фронтом и предотвращает попытку немцев прорваться на север, в сторону города Елец. Талант Рокоссовского сыграл большую роль в контрнаступлении советских войск под Сталинградом. За это он был удостоен ордена Суворова I степени. В 1943 году руководит центральным фронтом, который начал оборонительные сражения на Курской дуге. Чуть позже организовывает наступление и освобождает от противника значительные территории. Также руководит освобождением Белоруссии, воплощая в жизнь план «Багратион». Позже переведен командовать вторым Белорусским фронтом, который берет Варшаву. За эту операцию он получил звание Героя Советского Союза и стал Маршалом Советского Союза.

После окончания войны Константин Рокоссовский командовал Парадом Победы в Москве. 31 марта 1945 года маршал Рокоссовский одним из первых среди советских военачальников был награжден орденом «Победа», а 2 мая 1945 года второй раз удостоен звания Героя Советского Союза. И это далеко не полный список его наград.

В послевоенные годы маршал Рокоссовский был главнокомандующим войсками СССР, размещенными в Польше. Позже занимал различные государственные должности, был Министром обороны. Умер 3 августа 1968 года. Памятник Константину Рокоссовскому установлен в апреле 2015 года в Москве на одноименном бульваре. Открытие памятника было приурочено к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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