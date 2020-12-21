21.12.2020 (18:20)

В музейном комплексе «Дорога памяти» можно прочитать новогодние письма с фронта

Новый год в Советском Союзе не переставали отмечать даже в период Великой Отечественной войны, в это время он был особенно ожидаем. Семьи, друзья, близкие люди оказались разлученными, и письма стали играть чрезвычайно важную роль.

Писем с фронта ждали с тревогой и верой в лучшее, особенно ценно было получить заветный треугольник под Новый год, прочитать, что жив, здоров, получить короткое, но такое бесценное поздравление. По тексту на обратной стороне карточек можно представить, как проходило празднование Нового года на передовой.

Вот так, например, описывал свой праздник майор Никандр Раздобрев, погибший полгода спустя, летом 1942 года: «Новый год — 1942 год — мы встречали так, как никто никогда не встречал и, по всей вероятности, не будет встречать. Ровно в 24:00 фашистам в виде новогодних подарков полетели тысячи снарядов, мин и целый дождь пулеметных очередей. В общем, подарки мы им послали на славу. Будут, сволочи, помнить долго».

В начале войны поздравительные открытки начали выпускать огромными тиражами. В один из самых тяжелых периодов — в самый разгар битвы под Москвой 1941 года — издательство «Искусство» выпустило новогодние поздравительные почтовые карточки тиражом 300 тыс. экземпляров. Это были необычные открытки. В них традиционная новогодняя тематика сочеталась с «боевым» иллюстративным рядом, а ведущие карикатуристы обличали и высмеивали врага.

И так же как и в мирное время люди слали друг другу новогодние открытки с поздравлениями. Главное пожелание — это Победа над врагом и скорейшее возвращение домой к своим семьям. По открыткам прослеживается вся история войны. Как люди год за годом упорно шли к Победе, ждали её, верили в неё!

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице