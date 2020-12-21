21.12.2020 (18:00)

Профсоюзная группа приступила к работе на недавно созданной кафедре связи Академии Генштаба

Профсоюзная группа приступила к работе на недавно созданной кафедре связи и информационных технологий Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщил председатель вузовского профкома Сергей Корышов.

«Первичная профсоюзная организация стоит на страже трудовых и социально-экономических прав гражданского персонала, особенно в новых подразделениях, где дан старт новым учебным дисциплинам и научным исследованиям, – сказал С.Корышов. – Среди основных задач нашей совместной с командованием работы – обеспечение образовательной, методической и научной деятельности на основе социального партнерства, а также взаимодействие с ветеранскими объединениями».

В первичной профсоюзной организации Военной академии Генерального штаба состоят более 65 процентов гражданского персонала вуза. В этом году профсоюз Вооруженных Сил Российской Федерации отметил 30-летие со дня создания.



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