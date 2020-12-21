21.12.2020 (17:50)

Юнармия объявила литературный конкурс

Сегодня стартовал II Всероссийский литературный конкурс «Два капитана». Он учрежден Главным штабом детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» и АО «Издательство «Детская литература» при поддержке музейного комплекса «Дорога памяти - 1418 шагов к Победе». Постоянными партнерами проекта являются Литературный институт им. А.М. Горького и Общероссийская общественная организация «Союз писателей России».

В этот раз конкурс решили посвятить 80-летию героических битв и сражений в Великой Отечественной войне. Принять в нем участие может любой юнармеец из любой точки России. Всех участников разделят на две возрастные группы: младшая – с 10 до 13 лет и старшая – с 14 до 17.

Как признаются организаторы, главная их задача - найти и поддержать талантливых в области литературы детей, способствовать развитию их способностей. Не менее ценным является сохранение и приумножение патриотических традиций.

Стоит отметить, что конкурс реализуется в 3 этапа. Первый – подготовительный, он продлится с 21 декабря 2020 года по 31 января 2021 года. За этот месяц с небольшим, музейный комплекс «Дорога памяти 1418 шагов к Победе» и издательство «Детская литература» создадут серию видеосюжетов на основе экспозиционного материала музея. Темы, затронутые в роликах, станут основой будущих литературных произведений и иллюстраций. Речь идет о важных событиях времен Великой Отечественной войны - обороне Севастополя, Москвы, взятии Берлина, блокаде Ленинграда, освобождении Европы, партизанском движении и работе в тылу.

В помощь конкурсантам будут три мастер-класса, которые пройдут в формате вебинаров от ведущих специалистов в области литературного, художественного искусствапо направлениям: проза, поэзия, художественная иллюстрация.

Ссылки на видеосюжеты, мастер-классы будут опубликованы на конкурсной странице Интернет - сайта издательства «Детская литература» www.detlit.ru, на официальных сайтах и в социальных сетях: Движения «Юнармия» и Музейного комплекса.

Второй этап «Двух капитанов» начнется 1 февраля и продлится до 15 марта 2021 года. В этот период юнармейцы должны создать и предоставить в конкурсную комиссию свои творческие работы. Важно, чтобы они были авторскими, нигденеобходимо зайти на сайт издательства «Детская литература» www.detlit.ru, далее - перейти в раздел Конкурса «Два капитана», а затем - в подраздел «Отправить работу», заполнить анкету участника и загрузить электронную форму творческой работы. Крайний срок - 15 марта 2021 года.

Третий этап продлится почти полтора месяца - с 16 марта по 29 апреля. В это время будет работать конкурсная комиссия, которая определит призеров в номинациях: «Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое произведение», «Лучшая иллюстрация». Будут победители, которых определят читательские симпатии. Голосование пройдет на сайте издательства «Детская литература» www.detlit.ru. с 6 апреля по 26 апреля 2021 года.

Награждение лучших авторов пройдет в рамках Международного дня защиты детей – 1 июня. Работы призеров будут опубликованы на официальных сайтах ВВПОД «Юнармия» и издательства «Детская литература».

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