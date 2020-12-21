21.12.2020 (17:37)

Связисты ЦВО во время учения в Сибири установили радиосвязь на 1000 км

Военнослужащие подразделений связи 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) во время тактико-специального учения установили устойчивую радиосвязь между соединениями на расстоянии более 1000 км.

В ходе учения военные связисты установили радиосвязь по закрытому радиоканалу между узлами связи пунктов управления общевойскового объединения и соединениями, дислоцированными в нескольких регионах Сибири – в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Тыва. Для этого военнослужащие использовали современные средства связи, такие как станция связи Р-160-05, цифровой комплекс связи П240И-4 «Переселенец», который способен создать более ста закрытых каналов для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи и другую современную технику. Отработка действий происходила в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника.

В мероприятии приняло участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной и специальной техники.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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