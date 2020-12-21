21.12.2020 (17:17)

Ракетные крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» завоевали переходящие кубки главкома ВМФ России

Из шести переходящих кубков главнокомандующего ВМФ России, которые завоевали тактические группы, отдельные корабли и воинские части Северного флота в состязаниях по различным видам боевой подготовки в 2020 учебном году, два приза получили тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Крейсеры действовали в составе тактической группы надводных кораблей под командованием нынешнего командира соединения – капитана 1 ранга Игоря Никитина. Экипажи крейсеров стали лучшими в соревнованиях по артиллерийской стрельбе по морским и береговым целям, а также по комплексному применению средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме них на Северном флоте переходящими кубками главкома ВМФ награждены экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск», вертолётная эскадрилья отдельного корабельного противолодочного вертолётного авиаполка, отряд специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами подводных сил и бригада десантных кораблей. Победу морякам десантникам принесли экипажи больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский», совершившие высадку морского десанта на необорудованное побережье в Арктике.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице