21.12.2020 (16:56)

Ещё около трёх тысяч североморцев получат прививку от коронавируса до конца 2020 года

На Северный флот поступила очередная партия двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») российского производства. До конца года ей будут привиты около трёх тысяч военнослужащих и лиц гражданского персонала Северного флота. С этой целью командующим Северным флотом адмиралом Александром Моисеевым утверждён план-график вакцинации личного состава, в соответствии с которым ежедневно в медицинских учреждениях гарнизонов флота и в отдельных воинских частях будут ежедневно прививаться от 400 до 700 человек. Для проведения вакцинации североморцев выделено семь прививочных бригад.

Сегодня прививку первой компоненты вакцины получат моряки экипажей спасательных судов СБС «Алтай» и СБ-406, морских танкеров «Академик Пашин» и «Дубна», кораблей и частей Кольской флотилии разнородных сил и гражданский медперсонал госпитального комплекса Северного флота, а также 80 морских пехотинцев.

Всего на этой неделе по плану должны быть привиты экипажи больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», частей 45 армии ВВС и ПВО, в том числе лётчики отдельного смешанного авиаполка, командование и военнослужащие подводных сил и Беломорской военно-морской базы Северного флота, а также персонал Мурманского нахимовского военно-морского училища.

С 24 декабря начнётся вакцинация второй компонентой вакцины «Спутник-V» экипажей фрегата «Адмирал флота Касатонов», а также судов обеспечения и атомных подводных лодок стратегического назначения, которым предстоит выполнять задачи дальних походов. Инъекции получат военные и гражданские медики, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, командование органов военного управления Северного флота и военнослужащие, несущие боевое дежурство.

При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было. У некоторых пациентов отмечалось кратковременное недомогание и повышение температуры тела.

Перед инъекцией военнослужащих знакомят с правилами поведения при вакцинации, которыми категорически запрещено употребление алкоголя, интенсивные занятия спортом и тяжёлые физические нагрузки, а также воздействие экстремально высоких и низких температур на организм в течение 5 суток после прививки.

Введение второй компоненты вакцины осуществляется ровно через три недели. Каждый привитый военнослужащий обязан прибыть в назначенный срок на повторную вакцинацию.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» транспортируется и хранится в замороженном виде при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия. Перед введением пациентам её размораживают. В каждой ампуле содержится достаточное количество вещества для вакцинирования пяти человек. В главной базе Северного флота - Североморске вакцина хранится на станции переливания крови Военно-морского клинического госпиталя в специальном холодильнике.

Первая партия противовирусной вакцины в 800 доз была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря.

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