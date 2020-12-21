21.12.2020 (15:00)

На вооружение отдельного инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии ЗВО поступила современная инженерная электростанция ЭД-30 АИ

На вооружение отдельного инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированного в Воронежской области, поступила новейшая передвижная инженерная электростанция ЭД-30 АИ.

Главной особенностью новой инженерной электростанции является полностью автономное использование и широкое применение при проведении и обеспечении тактических учений в различных погодных условиях: электропитание различных потребителей, заготовки деревянных конструкций, оперативная доставка специального оборудования к месту возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, механизация инженерных работ при разработке твердых и мерзлых грунтов, а также проведение инженерных аварийно-спасательных работ.

ЭД30-АИ имеет средства радиосвязи, обеспечивающие внешнюю связь на дальности не менее 25 км, как на стоянке, так и в движении, внутреннее переговорное устройство между кабиной автомобиля и кузовом, средства радиосвязи между членами расчета.

Инженерная электростанция оборудована современной телевизионной системой поиска пострадавших «Саргайт» и акустическим прибором поиска пострадавших АПП-1, тепловой пушкой, специальными насосами, лебёдкой с грузоподъёмностью до 4 тонн, а также полным комплектом слесарных инструментов. При помощи маскировочного комплекта военнослужащие инженерно-сапёрного полка смогут проводить безопасные операции в случае возникновения военной угрозы.

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