21.12.2020 (16:42)

Лучшие экипажи танков и боевых машин общевойсковой армии ЗВО приступили к первому подготовительному этапу конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

Лучшие экипажи танков и боевых машин общевойсковой армии Западного военного округа приступили к первому подготовительному этапу конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Трасса оборудована огневыми точками, с которых экипажи боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72Б3 и Т-72БА тренируются поражать малые и крупные мишени, имитирующие живую силу и технику противника, на расстоянии от 300 до 1700 метров. По движению маршрута экипажи проходят полосу препятствий из искусственных и естественных преград в виде косогоров, противотанковых рвов, колейных мостов, траншей и минно-взрывных заграждений.

Всего к подготовке армейского этапа конкурса «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон», который пройдет в конце января 2021 года, привлечено свыше 500 военнослужащих танковых и мотострелковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа. Они готовятся на специально оборудованных полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

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