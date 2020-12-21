21.12.2020 (15:15)

В Подмосковье механики-водители Кантемировской дивизии ЗВО прошли проверку в условиях полного бездорожья

В Московской области на полигоне Головеньки механики-водители Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа прошли проверку профессиональных навыков на занятиях по вождению танков и боевых машин пехоты в условиях полного бездорожья.

В ходе выполнения зачетного упражнения по вождению военной техники военнослужащие на танках Т-80У и боевых машинах пехоты БМП-2 на дистанции в 10 километров прошли более 20 специально подготовленных препятствий: крутые подъемы и спуски, «грязевые ванны», колейные мосты и противотанковые рвы.

В ходе занятий военнослужащие отработали приемы маневрирования на территории с отсутствием дорожного покрытия, в том числе на льду и на полном бездорожье.

Всего в занятии было задействовано порядка 130 военнослужащих и около 40 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии танкового объединения ЗВО.

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