21.12.2020 (16:30)

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании Коллегии Минобороны

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства обороны, в ходе которого были подведены итоги деятельности Вооруженных Сил в 2020 году и определены задачи на очередной период.

Перед участниками Коллегии выступил Президент Российской Федерации – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин.

«Сегодня на расширенном заседании коллегии нам по традиции предстоит проанализировать итоги работы Министерства обороны в 2020 году, определить приоритеты по дальнейшему развитию Вооружённых Сил», — заявил он, открывая заседание.

Президент отметил, что уходящий год для всех выдался тяжелым. Мир столкнулся, как известно, с эпидемией коронавирусной инфекции. Казалось бы, что само время требует от лидеров государств, от всего мирового сообщества предельной ответственности, объединения усилий. К сожалению, далеко не всегда это было именно так. Мы видели, как вспыхивали новые и обострялись застарелые региональные конфликты, предпринимались действия, направленные на подрыв глобальной стабильности.

«И хочу сразу подчеркнуть, что в этой сложной, во многом беспрецедентной обстановке все поставленные задачи выполнялись Министерством обороны, частями и подразделениями Армии и Флота профессионально и эффективно. Говорю сейчас о несении боевого дежурства, о ратной учёбе, об организации призыва на военную службу и, конечно, это главная, ключевая задача, о перевооружении войск», — сказал Владимир Путин.

Полный текст выступления Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации размещен на сайте Президента России: http://www.kremlin.ru/events/president/news/64684

С докладом на заседании Коллегии выступил Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«В 2020 году расширилась география вызовов для нашей страны, возросла роль военной силы в решении международных проблем.

НАТО рассматривает Россию главной угрозой, наращивает военный потенциал у наших границ.

США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии.

На 15%, по сравнению с прошлым годом, возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолётов и кораблей вблизи российских границ.

Наращивается передовое присутствие американских кораблей в Арктическом регионе.

Системными стали тренировки НАТО, проводимые одновременно у западных, южных и восточных рубежей России.

Только в августе – сентябре в них участвовало 55 боевых самолётов, включая стратегические бомбардировщики и 12 кораблей – носителей высокоточного оружия.

Мы внимательно отслеживали эти учения, принимали зеркальные меры.

* * *

Наша ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. В РВСН более 95% пусковых установок содержатся в постоянной готовности к боевому применению.

Дальней авиацией успешно решаются задачи воздушного патрулирования. В текущем году осуществлено 50 полётов стратегических ракетоносцев по установленным маршрутам.

Ракетные подводные атомные крейсеры несут плановую боевую службу в назначенных районах Мирового океана.

Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности, доведённым до 86%.

В этом году три ракетных полка РВСН переоснащены на ракетные комплексы «Ярс».

Продолжается перевооружение первого полка на ракетный комплекс с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками «Авангард».

Авиационные стратегические ядерные силы пополнились пятью модернизированными ракетоносцами Ту-95МС.

В состав ВМФ принят головной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Владимир», вооружённый баллистическими ракетами «Булава» с современным комплексом средств преодоления противоракетной обороны.

Для ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» создана современная инфраструктура. В этом году в интересах РВСН построено свыше 950 зданий и сооружений.

* * *

В Сухопутные войска поставлено более 3,5 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения, включая 220 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1,5 тыс. единиц автомобильной техники.

Сформированы новая мотострелковая дивизия, ракетная и артиллерийская бригады.

В Воздушно-космических силах сформировано 13 воинских частей, в том числе военно-транспортный авиационный полк и зенитный ракетный полк.

Поставлено 147 летательных аппаратов, более 150 образцов техники ПВО, включая четыре зенитные ракетные комплексы С-400 и 24 боевые машины «Панцирь-С».

В целях развития аэродромной сети Вооружённых Сил реконструированы взлётно-посадочные полосы на 14 аэродромах, построено свыше 270 зданий и сооружений.

В ВКС начали поступать первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности «Иноходец» и «Форпост».

Нарастили боевые возможности Единой космической системы.

В мае текущего года запущен четвёртый космический аппарат «Купол». Тем самым выполнен второй этап развёртывания орбитальной группировки ЕКС.

Реконструированы стартовый комплекс для ракет «Союз-2» и монтажно-испытательный комплекс для ракет – носителей тяжёлого класса.

Успешно осуществлён испытательный пуск ракеты «Ангара-А5» с массогабаритным макетом космического аппарата.

Военно-Морской Флот получил две современные подводные лодки, 7 надводных кораблей, 10 боевых катеров, 10 судов и катеров обеспечения.

По количеству береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» вышли в этом году на показатель 74% от потребности.

В боевом составе ВМФ сформированы мотострелковая дивизия и береговая ракетная бригада.

Реконструирован штаб Черноморского флота с глубокой модернизацией систем управления.

В Махачкале введены в эксплуатацию объекты военной инфраструктуры Каспийской флотилии, в том числе причальный фронт.

В её основном пункте базирования — Каспийске — завершена отсыпка Северного и Южного молов протяжённостью около трех км.

Таким образом, задача по перевооружению, поставленная Верховным Главнокомандующим в майском Указе 2012 года, выполнена.

Уровень современности в Вооружённых Силах составляет 70,1%.

В целях его дальнейшего повышения Министерством обороны ведётся работа по совершенствованию методов ценообразования.

Это позволило исключить необоснованный рост стоимости государственных контрактов в 2018–2020 годах, сохранить в объёмах ГПВ 551 млрд рублей и направить эти средства на переоснащение войск.

Применение опережающего финансирования позволяет решить проблему дефицита средств на строительство кораблей дальней морской зоны и обеспечить сокращение сроков поставки современных самолётов.

В настоящее время ведётся строительство 16 и модернизация 19 надводных кораблей дальней морской зоны, ещё на шесть будут заключены государственные контракты в следующем году.

Всего с учётом действующих госконтрактов общее количество строящихся и модернизируемых боевых кораблей дальней морской зоны составит 41 единицу.

По авиационной технике предусматриваются досрочные поставки 94 самолётов и вертолётов к исходу 2024 года. В их числе 22 самолёта Су-57, количество которых к 2028 году будет доведено до 76 единиц.

Спланированные показатели закупок современных образцов за счёт принятых мер позволят довести к концу 2024 года уровень современности армии и флота до 75,9%.

В перспективе предусматривается выйти на заключение долгосрочных контрактов по всем основным видам вооружений.

За счёт них предприятия ОПК смогут уверенно планировать свою работу на семь лет вперёд, закупать необходимые материалы и эффективно вести хозяйственную деятельность.

В начале следующего года заключим долгосрочные контракты на дополнительную закупку высокоточных ракет большой дальности, чем увеличим их количество в два раза.

Подробно об этом доложим на совещаниях под Вашим руководством в Сочи.

Заканчивая тему перевооружения, хотел бы подчеркнуть, что наши Вооружённые Силы вошли в число самых передовых и наиболее технологически развитых армий мира.

По уровню современности мы выше аналогичных показателей вооружённых сил многих государств. При этом по затратам на оборону в текущем году Россия переместилась с восьмого на девятое место.

Перевооружение армии и флота осуществлялось в условиях ограничительных мер. При этом возникла угроза невыполнения государственного оборонного заказа предприятиями ОПК. В разгар пандемии 2 млн 300 тыс. специалистов находились на самоизоляции. Большинство предприятий прекратили работу.

И только вмешательство Верховного Главнокомандующего позволило восстановить производственные процессы и не допустить снижения объёмов выпуска оборонной продукции.

Созданная в Министерстве обороны система финансового мониторинга дала возможность отслеживать в условиях ограничительных мер ход исполнения ГОЗ предприятиями ОПК.

Своевременная корректировка жёстких мер самоизоляции позволила не только сохранить темпы исполнения ГОЗ, но и выполнить социальные обязательства перед трудовыми коллективами и бюджетной системой.

* * *

В рамках помощи населению специалистами военно-строительного комплекса за 9 месяцев в 23 субъектах страны возведены 30 многофункциональных медицинских центров общей площадью более 200 тыс. кв. метров. Они оснащены самым современным оборудованием.

Благодаря принятым мерам показатель заболеваемости коронавирусом в Вооружённых Силах на 100 тыс. человек на 37% ниже, чем по стране.

Для этого с апреля в 2,5 раза увеличено число лабораторий ПЦР-исследований и в семь раз — количество тестов в сутки. Этим закрыли потребности в тестировании военнослужащих и гражданского персонала Вооружённых Сил.

Время получения результатов анализов сокращено с двух дней в апреле до четырёх часов в июне.

Для стационарного лечения в военных госпиталях развёрнуто свыше 8 тыс. койко-мест, половина из которых используется в интересах населения. С начала пандемии медицинская помощь оказана более 13 тыс. гражданских пациентов.

Кроме того, меры социальной поддержки получили около 5 тыс. ветеранов, а также многодетные семьи военнослужащих и потерявшие кормильца.

В целях ранней диагностики коронавируса количество томографов увеличено в восемь раз, что позволяет проводить исследования в день обращения без сбоев и очередей.

В настоящее время в Вооружённых Силах активно ведётся массовая вакцинация.

В военно-учебных заведениях введён жёсткий карантин. Образовательные организации работают в плановом режиме с использованием электронной обучающей среды. Благодаря этому обучение не прерывалось.

Во время пандемии свою эффективность показала телемедицина. Количество удалённых консультаций увеличилось в пять раз.

Санитарной авиацией Министерства обороны в течение года выполнен 191 рейс и эвакуировано 630 пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

48-й Центральный научно-исследова­тельский институт войск РХБ защиты принял участие в разработке вакцины «Спутник-V». На базе лечебных учреждений Министерства обороны проведено её испытание.

Отмечу, что данный институт — единственная в России исследовательская организация, сертифицированная ОЗХО. При этом его экспериментальная база не обновлялась с 1992 года.

Благодарны за Вашу, Владимир Владимирович, поддержку предложений о создании в 48-м ЦНИИ современного лабораторно-экспериментального комплекса.

Это позволит участвовать в международных расследованиях по направлениям деятельности института, а также создавать перспективные вакцины и лекарственные препараты.

В настоящее время Правительством Российской Федерации прорабатывается вопрос выделения дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели.

В Вооружённых Силах, как и в целом по стране, высокий уровень онкологических заболеваний.

В 2021 году в интересах военнослужащих и сотрудников других силовых структур предлагается начать строительство Единого онкологического центра на базе госпиталя имени Н.Н. Бурденко и многопрофильного центра в Севастополе. У нас в этом городе порядка 150 тыс. силовиков и членов их семей, а достойного медицинского учреждения нет.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Прошу Вас поддержать совместную инициативу силовых ведомств по созданию указанных объектов.

* * *

Вооружённые Силы в условиях пандемии полностью сохранили высокую боеспособность и выполнили все плановые мероприятия.

Весомый вклад в подготовку личного состава внесли внезапные комплексные проверки боевой готовности войск, проводимые постоянно в течение семи лет.

В этом году их было две, но более масштабные, чем ранее. В результате проверены все военные округа, Северный флот, виды и рода войск Вооружённых Сил.

За год в Вооружённых Силах проведено свыше 18,5 тыс. мероприятий подготовки различного уровня. На 5% повысилась интенсивность межвидовой подготовки и на 6% — двусторонних учений.

Высокий интерес зарубежных стран сохранился к Армейским международным играм. В этом году они проходили на территории пяти государств.

Всего приняло участие более 3,3 тыс. военнослужащих из 32 государств. Конкурсы Армейских игр посетило свыше 1 млн 200 тыс. человек.

Главным мероприятием боевой учебы стало стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020». Оно показало высокий уровень подготовки органов военного управления стратегического и оперативного уровней, способность группировок войск надёжно обеспечить военную безопасность России на юго-западных рубежах.

Военно-Морским Флотом проведено масштабное межвидовое учение «Океанский щит».

Созданная группировка продемонстрировала способность эффективно выполнять задачи по защите наших национальных интересов в акваториях трёх океанов и 9 морей, включая Северный морской путь.

Кораблями и судами Военно-Морского Флота выполнено 140 походов во все стратегически важные районы Мирового океана, осуществлено 122 визита и деловых захода в порты 28 иностранных государств.

Успешно проведены международные учения «Славянское братство», «Мост дружбы», «Селенга» и «Дружба». В рамках ОДКБ приняли участие в специальном учении по материально-техническому обеспечению «Эшелон» и в КШУ с Миротворческими силами «Нерушимое братство».

Продолжаем формировать профессиональную армию. По окончании вузов в войска направлено 13 тыс. офицеров-выпускников.

Уровень укомплектованности офицерских должностей составляет более 96%.

Растёт количество контрактников во всех видах и родах войск Вооружённых Сил. По численности они почти в 2 раза превышают призывников.

Плановая поставка нового вооружения и военной техники определяет потребность в контрактниках по ряду специальностей.

Уже сегодня дефицит в них составляет 6% от расчётно-необходимой численности.

К исходу 2022 года он может вырасти до 14% при отсутствии надлежащего финансирования.

Данный вопрос прорабатывается Правительством Российской Федерации.

* * *

Набор курсантов в военные вузы из-за пандемии проведён специальными выездными группами по регионам их проживания.

Слушателей в академии отбирали с использованием видео-конференц-связи без отрыва от исполнения служебных обязанностей и боевой службы.

Всего зачислено свыше 12 тыс. курсантов и более 1000 слушателей.

В текущем году первых воспитанников встретил филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.

Тем самым мы завершили создание сети нахимовских училищ на всех флотах.

Суворовцы Тверского и Северо-Кавказского училищ приступили к занятиям на новых фондах, полностью оснащённых самой современной и технологичной учебно-материальной базой.

Военно-научный потенциал Вооружённых Сил повышают военнослужащие 17 научных рот. Ими получены 14 патентов на изобретения, разработаны 84 рационализаторских предложения и 44 прикладные математические модели.

* * *

Совместно с руководителями субъектов Российской Федерации продолжено решение социальных проблем военнослужащих и членов их семей.

Вопросы трудоустройства жён и обеспечения детей местами в детских садах решены. За год в дошкольные учреждения принято более 2 тыс. детей.

В текущем году денежное довольствие проиндексировано на 3%.

С июля введена денежная надбавка отдельным категориям военнослужащих. Она затронула более 45 тыс. человек, которые в среднем получили ежемесячную прибавку в 23 тыс. рублей.

В то же время в течение пяти лет из-за отсутствия индексации образовался дефицит средств для выплаты денежного довольствия, который требует ежегодного перераспределения финансов с других видов расходов.

В целях недопущения снижения выплат военнослужащим предлагается рассмотреть возможность увеличения фонда денежного довольствия в 2021 году.

В течение года на высоком уровне поддерживались темпы обеспечения военнослужащих жильём. Всего им обеспечено более 111 тыс. военнослужащих.

При этом сохранился плановый режим обеспечения постоянным жильём. Его получили около 6 тыс. человек.

Более 11 тыс. военнослужащих по накопительно-ипотечной системе реализовали свои права на жильё в 2020 году.

Ежегодно на 10–11% увеличивается количество военнослужащих, обеспеченных служебными жилыми помещениями. В текущем году их получили 35 тыс. человек.

Компенсация за поднаём жилья выплачена более 59 тыс. военнослужащих.

В июне 2019 года Вами, Владимир Владимирович, поддержано наше предложение о повышении размера денежной компенсации за поднаём жилья контрактникам из числа рядовых и сержантов, что существенно увеличило приток на контрактную службу.

* * *

Министерство обороны продолжает планомерное развитие военной и социальной инфраструктуры в Арктической зоне.

За последние два года введено в эксплуатацию свыше 360 зданий и сооружений общей площадью более 413 тыс. квадратных метров.

На о. Земля Александры полностью завершили обустройство военной базы. Это единственный в мире объект на 80 градусе северной широты. Всего он насчитывает 334 здания и сооружения.

Взлётно-посадочная полоса на аэродроме Нагурская увеличена до 3,5 километров. Введены в эксплуатацию объекты второй очереди военного городка в Тикси для 300 военнослужащих соединения ПВО.

Продолжены мероприятия по ликвидации экологического ущерба Арктике. За год собрано 2830 тонн металлолома.

Полностью завершены работы по очистке на мысе Марре-Сале, острове Кильдин и территории национального парка «Шантарские острова». Всего с начала данных работ собрано 26 тыс. тонн металлолома, более 20 тыс. тонн вывезено.

Министерством обороны и Русским географическим обществом проведено 12 совместных экспедиций. В ходе самой масштабной из них — «Арктические архипелаги» — исследованы экология региона и морское дно Северного Ледовитого океана.

Совместно с компаниями «Газпромнефть» и «Роснефть» продолжается строительство шести топливозаправочных комплексов на военных аэродромах. Всего с начала реализации инвестиционных проектов построено 14 ТЗК.

Совместно с компанией «НОВАТЭК» котельные переводятся на сжиженный газ. До 2025 года их будет более 1000, что позволит сократить расходы на потребление котельного топлива на 15%.

Подразделениями МТО построены и полгода эксплуатируются 819 км полевого магистрального трубопровода для снабжения водой Симферополя и центральной части Крымского полуострова. Уже подано более 6 млн кубометров воды.

В текущем году для Севастополя завершили строительство водовода и гидротехнических сооружений, позволяющих ежесуточно подавать 15 тыс. кубометров воды.

С 1 марта следующего года объём ежесуточной подачи воды ещё увеличится на 50 тысяч кубометров за счёт завершения строительства водозабора и инженерной инфраструктуры.

* * *

С 10 ноября в соответствии с трёхсторонними договорённостями российским воинским контингентом успешно проводится миротворческая операция на территории Нагорного Карабаха.

В кратчайшие сроки группировка российских войск развёрнута в назначенных районах и приступила к выполнению задач на 23 наблюдательных постах.

На сегодняшний день не допущено ни одного серьёзного инцидента.

Открыто и поддерживается безопасное движение гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору.

Под руководством российских миротворцев произведён обмен военнопленными между армянской и азербайджанской сторонами по принципу «всех на всех».

Также организован обмен телами погибших.

Мирные граждане в условиях полной безопасности возвращаются в районы проживания и восстанавливают свои дома. Им помогают военнослужащие Центра по управлению миротворческой деятельностью.

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили возвращение более 42 тыс. беженцев.

Осуществляется разминирование территории Нагорного Карабаха. Всего обезврежено более 6 тыс. взрывоопасных предметов.

Для размещения российских миротворцев в Степанакерте возведены два современных блочно-модульных городка общей ёмкостью 330 человек.

До 1 апреля следующего года развернём 32 городка. В результате для миротворческого контингента будут созданы комфортные условия службы и быта.

* * *

Российская группировка войск продолжает выступать гарантом сохранения мира в Сирии.

Совместно с турецкими военнослужащими осуществляется патрулирование по дорожным маршрутам на северо-востоке Сирии, а также тесное взаимодействие в Идлибской зоне деэскалации.

При содействии российского воинского контингента организовано движение гражданского автотранспорта по трассе М-4 на севере Сирии. С 25 мая российская военная полиция сопроводила около 35 тыс. автомобилей и более 66 тыс. человек.

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон провели свыше 2,5 тыс. гуманитарных акций.

Обеспечена проводка более 650 гуманитарных конвоев по линии ООН.

Военные медики оказали помощь свыше 130 тыс. мирных жителей.

Благодаря эффективной работе межведомственных координационных штабов России и Сирии в места довоенного проживания вернулось более 2 млн сирийских граждан.

При активном участии Министерства обороны в Дамаске проведена Международная конференция по возвращению беженцев. Она способствовала активизации процесса возвращения беженцев и оказания им гуманитарного содействия. Расширился круг стран, желающих помочь сирийскому правительству.

Совершенствуется военная и социальная инфраструктура на наших базах в Сирии.

На аэродроме Хмеймим для всех боевых самолётов возведены укрытия. В этом году построены ещё девяти таких сооружений для вертолётов.

В пункте МТО ВМФ в Тартусе проведены реконструкция и модернизация казарменно-жилищного фонда и материально-технической базы.

* * *

Международное военное сотрудничество в этом году охватывало 96 стран.

В сфере военно-технического сотрудничества приоритетными партнёрами для нас оставались Китай, Индия, Египет, Алжир, Вьетнам, Турция и Мьянма.

Продолжили укреплять союзнические отношения со странами ОДКБ, СНГ и ШОС.

Выполнили все Ваши поручения по оказанию помощи населению шести иностранных государств в борьбе с пандемией.

В текущем году под российским председательством проведено первое в истории Совместное заседание министров обороны государств ШОС, СНГ и ОДКБ.

Это новая авторитетная переговорная площадка для обсуждения и решения актуальных проблем национальной безопасности.

Ежегодное проведение форума «Армия» укрепляет международное военно-техническое сотрудничество.

Его гостями и участниками стали делегации из 92 иностранных государств, а количество посетителей превысило 1 млн 400 тыс. человек.

На полях форума субъектами ВТС заключены экспортные контракты на поставку военной продукции инозаказчикам на сумму более 380 млн долларов и подписан ряд международных соглашений.

Кроме того, заключён 41 государственный контракт с 27 предприятиями ОПК на сумму более 1 трлн 160 млрд рублей.

Командующие и командиры совместно с военно-политическими органами поддерживали высокий уровень морально-психологического и морально-политического состояния войск и их готовность к выполнению боевых задач в любых условиях обстановки.

* * *

В год 75-летия Победы Министерством обороны реализованы крупные патриотические и культурные проекты.

Военные парады проведены в 28 городах.

Традиционно в этом году провели Главный военно-морской парад.

Событием года стало открытие и освящение Главного храма Вооружённых Сил и музейного комплекса «Дорога памяти». В нём размещены данные на 34 млн участников Великой Отечественной войны.

Уникальный комплекс уже стал центром духовного притяжения военнослужащих и граждан страны. Даже в условиях ограничений его посетило более 1 млн человек.

Мы чтим историческую память о героях Великой Победы и защищаем её. Отмечу, что по нашей инициативе принят Федеральный закон, которым предусмотрена уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и памятников защитникам Отечества.

* * *

Успешно развивается самое многочисленное молодёжное движение «Юнармия», которое охватывает все субъекты Российской Федерации и объединяет более 740 тыс. подростков.

Совместно с руководством Москвы и Московской области создан кругло­годичный Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».

В текущем году начали работу ещё 23 таких региональных центра. До 2023 года они будут созданы во всех субъектах России.

* * *

Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Все задачи, определённые на 2020 год, Вооружёнными Силами выполнены. Их боевые возможности возросли на 13%. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны.

Завершена разработка Плана обороны Российской Федерации на 2021–2025 годы. Он Вами утверждён.

Реализация всех заключённых контрактов обеспечила поставку более 250 тыс. единиц вооружения и средств поражения к ним.

Уровень выполнения заданий ГОЗ составил: по закупкам — 99,8%, по ремонту и модернизации — 99,7%.

Перевооружение армии и флота, а также плановый ремонт позволили поддерживать исправность военной техники на уровне 95%.

Введено в эксплуатацию 3,2 тыс. зданий и сооружений. При этом военно-строительный комплекс реализовывал масштабные инфраструктурные проекты в течение 4–7 месяцев.

В 2020 году общий объём переданных пользователям капитальных вложений составил свыше 275 млрд рублей, что почти в два раза превышает показатель прошлого года – тем самым значительно снижен объём незавершённого строительства.

Проблемные вопросы и пути их решения учтены в Плане деятельности Минобороны на 2019–2025 годы.

В 2021 году Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач.

По перевооружению.

Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 13 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс» и «Авангард». За счёт дополнительного финансирования, выделенного на производство данных комплексов, выйти на уровень современности стратегических ядерных сил 88,3%.

Завершить строительство для комплексов «Ярс» и «Авангард» инфраструктуры в Козельске, Ясном, Ужуре, Новосибирске и Йошкар-Оле.

Обустроить в районе посёлка Северо-Енисейский испытательный полигон для проведения лётных испытаний ракетного комплекса «Сармат».

Приступить к государственным испытаниям модернизированного самолёта Ту-160.

Принять в состав флота два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А» — «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов», оснащённые баллистическими ракетами «Булава».

По силам общего назначения.

Поставить в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска ВМФ более пятисот современных боевых бронированных машин. Сформировать зенитную ракетную бригаду в Южном военном округе.

Поставить в Воздушно-космические силы и морскую авиацию ВМФ более ста новых и модернизированных летательных аппаратов.

Завершить строительство радиолокационной станции высокой заводской готовности в Воркуте и поставить её на опытное боевое дежурство.

Начать работы по строительству РЛС «Я?хрома» в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воз­душных целей в Калининграде и Зее.

Принять в состав Военно-Морского Флота четыре подводные лодки, шесть надводных кораблей, 22 катера и судна обеспечения.

Подготовить и провести с вооружёнными силами России и Белоруссии совместное стратегическое учение «Запад-2021».

Провести Международный военно-технический форум «Армия-2021».

Открыть Омский кадетский военный корпус на новых фондах.

Ввести в эксплуатацию три тысячи зданий и сооружений синхронно с поставками новых образцов вооружения и техники, исходя из доводимых бюджетных ассигнований на соответствующие цели.

Товарищ Верховный Главнокомандующий!

В соответствии с Вашими поручениями в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Вооружённых Сил и повышение их качественного состояния».

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