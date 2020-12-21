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21.12.2020 (14:48)

В Приднестровье проведено занятие со специалистами ремонтной роты Оперативной группы российских войск

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие с военнослужащими ремонтной роты.

К занятию было привлечено более 30 военнослужащих ремонтной роты ОГРВ ПРРМ. Специалисты изучили порядок выполнения монтажно-демонтажных, электросварочных и слесарно-механических работ, а также тактико-технические характеристики мастерской МТО-АТ-М1 и схему размещения мастерской на местности.

В ходе занятия военнослужащие отработали нормативы по замене колеса и установке аккумуляторной батареи на время. Также они выполнили нормативы по буксировке поврежденной военной техники.

Занятие с личным составом ремонтной роты проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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