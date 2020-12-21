21.12.2020 (14:34)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО приняли клятву юнармейца у более 130 школьников в День освобождения города Богучара от немецко-фашистских захватчиков

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа приняли клятву юнармейца у более 130 школьников Богучарского района в День освобождения города Богучара от немецко-фашистских захватчиков, в котором две улицы названы в честь юных партизанок.

Торжественные церемонии проходили на территории школ и лицеев Богучарского района с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической обстановки: количество площадок для дачи клятвы юнармейцев было увеличено во избежание большого скопления человек, все участники, соблюдали социальную дистанцию и использовали медицинские маски. В качестве специальных гостей мероприятия посетили представители администрации Богучарского района, ветеранских организаций, а также командование Богучарского гарнизона.

Во время вступления в ряды Юнармии дети и юноши поклялись чтить и защищать память героев Родины, всегда стоять на защите слабых и быть готовыми нести верность своему Отечеству. После завершения торжественной церемонии юнармейцам вручили отличительные знаки и свидетельства о регистрации в детско-юношеском патриотическом общественном движении.

В городе Богучар с первых дней войны и до оккупации немецко-фашистскими захватчиками, 10 июля, был организованы полк народного ополчения. В первые же две недели оккупации были созданы 2 партизанских отряда. Ребята добывали разведданные, несколько раз переходили линию фронта. Позже некоторые из них были направлены в разведшколу и стали членами партизанского отряда «Народный мститель». Среди них – Клава Веремеева, Тася Попова, Дарья Калашникова, Евгения Автономова. Клава и Тася погибли в боях, и их именами названы улицы Богучара.

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