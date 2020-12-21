21.12.2020 (13:45)

На полигонах армейского корпуса Черноморского флота началось боевое слаживание мотострелковых отделений

На полигонах армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) в рамках боевого слаживания мотострелковых отделений начались полевые занятия с военнослужащими осеннего 2020 года призыва.

Военнослужащие учатся поражать цели из штатного оружия на максимальном расстоянии в дневное и в ночное время суток, вести разведку целей, определять расстояние до них с помощью приборов наблюдения и прицеливания.

В ходе боевого слаживания военнослужащие поэтапно выполняют боевые стрельбы отделений, отрабатывают способы скрытного передвижения на поле боя, оборудуют и маскируют огневые позиции и военную технику, а также учатся применять современные комплексы разведки, управления и связи в незнакомой местности.

В зимнем периоде обучения военнослужащим также предстоит отработать слаживание в составе взводов, рот и батальонов с практическим выполнением тактических приёмов: охват, обход, просачивание, скрытный выход на рубеж перехода в атаку.

В учебных мероприятиях принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники. Занятия завершатся 25 декабря и продолжатся после окончания новогодних праздников.

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