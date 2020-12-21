21.12.2020 (13:45)
На полигонах армейского корпуса Черноморского флота началось боевое слаживание мотострелковых отделений
На полигонах армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) в рамках боевого слаживания мотострелковых отделений начались полевые занятия с военнослужащими осеннего 2020 года призыва.
Военнослужащие учатся поражать цели из штатного оружия на максимальном расстоянии в дневное и в ночное время суток, вести разведку целей, определять расстояние до них с помощью приборов наблюдения и прицеливания.
В ходе боевого слаживания военнослужащие поэтапно выполняют боевые стрельбы отделений, отрабатывают способы скрытного передвижения на поле боя, оборудуют и маскируют огневые позиции и военную технику, а также учатся применять современные комплексы разведки, управления и связи в незнакомой местности.
В зимнем периоде обучения военнослужащим также предстоит отработать слаживание в составе взводов, рот и батальонов с практическим выполнением тактических приёмов: охват, обход, просачивание, скрытный выход на рубеж перехода в атаку.
В учебных мероприятиях принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники. Занятия завершатся 25 декабря и продолжатся после окончания новогодних праздников.