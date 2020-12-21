21.12.2020 (13:27)

В Калининградской области проходят практические занятия с танкистами

В городе Гусев на базе одной из войсковых частей армейского корпуса Балтийского флота с танкистами проведены занятия по вождению техники и выполнению зачетных учебных контрольных стрельб. В ходе занятий по одиночной боевой подготовке свое профессиональное мастерство повысили более 100 военнослужащих. Всего к занятиям было привлечено около 30 танков модификации Т-72Б3.

Во время подготовки и проведения занятий особое внимание было уделено реализации опыта современных военных конфликтов, отработке действий в наступлении и при маневренной обороне.

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