21.12.2020 (13:15)

На Камчатке торжественно встретили экипаж атомного подводного крейсера «Владимир Мономах», успешно выполнивший залповый пуск ракет «Булава»

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения Тихоокеанского флота «Владимир Мономах» вернулся в пункт базирования на Камчатку.

Сразу после швартовки был организован торжественный митинг. Заместитель командующего подводными силами Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Варфоломеев поздравил моряков-подводников с успешным выполнением поставленных задач, пожелал им успехов в боевой подготовке и по традиции вручил командиру АПЛ капитану 1 ранга Дмитрию Логунову жареного поросенка.

Отличившимся в ходе похода подводникам были вручены ведомственные награды.

12 декабря 2020 г. атомный подводный крейсер К-551 «Владимир Мономах» в подводном положении из акватории Охотского моря успешно выполнил залповую практическую ракетную стрельбу с пуском четырех ракет.

Стрельба баллистическими ракетами «Булава» на Тихоокеанском флоте была выполнена впервые.

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