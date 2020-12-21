Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.12.2020 (12:55)

Курсанты Новосибирского ВВКУ построили сказочную аллею из снежных фигур

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) построили сказочную аллею из снежных фигур на улице Иванова в Советском районе города Новосибирска, на которой расположено учебное заведение.

Снежные фигуры были изготовлены курсантами в рамках конкурса среди взводов НВВКУ на лучшую снежную скульптуру. Благодаря стараниям военнослужащих, на улице появилось около 20 ярких и красочных снежных фигур: самолет, танк, боевая машина пехоты, символ наступающего года - Бык, шар с эмблемой разведчиков и другие. Жители Новосибирска специально приезжают в микрорайон, чтобы сфотографироваться на фоне удивительных фигур.

Конкурс в НВВКУ проводится второй год подряд. Победители получат призы от командования училища.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Новые зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» впервые заступили на боевое дежурство в ЦВО
Центральный военный округ направил 180 призывников в Президентский полк
Вторая партия вакцины от коронавируса поступила в Центральный военный округ
Вторая партия вакцины от коронавируса поступила в Центральный военный округ

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false