21.12.2020 (12:55)

Курсанты Новосибирского ВВКУ построили сказочную аллею из снежных фигур

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) построили сказочную аллею из снежных фигур на улице Иванова в Советском районе города Новосибирска, на которой расположено учебное заведение.

Снежные фигуры были изготовлены курсантами в рамках конкурса среди взводов НВВКУ на лучшую снежную скульптуру. Благодаря стараниям военнослужащих, на улице появилось около 20 ярких и красочных снежных фигур: самолет, танк, боевая машина пехоты, символ наступающего года - Бык, шар с эмблемой разведчиков и другие. Жители Новосибирска специально приезжают в микрорайон, чтобы сфотографироваться на фоне удивительных фигур.

Конкурс в НВВКУ проводится второй год подряд. Победители получат призы от командования училища.

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