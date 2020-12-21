21.12.2020 (12:20)

Более 300 военнослужащих приобрели жильё по накопительно-ипотечной системе в Калининградской области за 11 месяцев 2020 года

За 11 месяцев 2020 года в Калининградской области участниками накопительно-ипотечной системы (НИС) заключено 305 сделок на сумму более 1 млрд. 116 млн. руб., из них 33 – по договорам долевого участия в строительстве, а 31 военнослужащий приобрели жилые дома с земельным участком.

При этом средняя площадь приобретаемой квартиры на вторичном рынке составляет 60,24 квадратных метров, а средняя стоимость одного квадратного метра 59,5 тысячи рублей. В новостройках средняя площадь квартиры составляет 64,4 квадратных метров, а средняя стоимость одного квадратного метра 59,3 тысяч рублей. Средняя площадь индивидуальных жилых домов с земельным участком составила 143,0 квадратных метров при стоимости 28,7 тыс. рублей за квадратный метр.

Продолжается рефинансирование ипотечных кредитов военнослужащих-участников НИС, оформленных по программе «Военная ипотека» банками «Зенит», СГБ, «Промсвязьбанк», «Открытие», «Россия», «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «ДОМ.РФ». Минимальная процентная ставка при рефинансировании ранее полученного ипотечного кредита составляет 7,3% годовых, по программе «Семейная ипотека для военнослужащих» – 4,9% годовых, по программе «Господдержка 2020» – 5,75% годовых.

Размер накопительного взноса на одного участника НИС на 2021 год проиндексирован и составляет 299 081,2 рублей.

В Калининградской области с начала функционирования накопительно-ипотечной системы приобретено 6900 жилых помещений на общую сумму более 21,4 млрд. рублей.

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