21.12.2020 (11:00)

Новые зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» впервые заступили на боевое дежурство в ЦВО

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности «Бук-М3» впервые заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства на территории Центрального военного округа (ЦВО). Они дислоцированы в Алтайском крае.

После заступления ЗРК алтайское соединение в пять раз увеличило свои боевые возможности, причём без расширения штатно-должностного состава. Ранее личный состав соединения, дислоцированного в Бийске, прошел переподготовку на «Бук-М3». После этого расчеты выполнили боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и совершили марш в пункт постоянной дислокации, где были выполнены все необходимые работы по техническому обслуживанию комплексов.

«Отличительной чертой ЗРК «Бук-М3» является то, что его огневые способности дают возможность поражать все летательные аппараты существующие и перспективные», — пояснил временно исполняющий обязанности алтайского соединения противовоздушной обороны подполковник Игорь Семенов.

ЗРК «Бук-М3» позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке — шесть. Отличительными особенностями новых ЗРК в сравнении с предыдущими версиями является увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, улучшен комплекс управления и защита экипажа от подрыва.

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