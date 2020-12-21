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21.12.2020 (11:25)

На Черноморском флоте прошло учение по перебазированию морской авиации на запасной аэродром

На Черноморском флоте (ЧФ) проведено тактико-специальное учение по выводу сил морской авиации и ПВО из-под удара и перебазированию авиации на запасной аэродром.

Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки морской авиации ЧФ.

В ходе учения экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали взлёты и посадки с запасного аэродрома с выполнением полётных заданий в воздухе. Полёты проходили на различных высотах в дневное и ночное время. В тренировках участвовали как опытные, так и молодые лётчики.

В перебазировании на запасной аэродром кроме экипажей самолётов принимали участие экипажи вертолётов морской авиации, в том числе вертолёты Ми-8, Ка-27ПС и противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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