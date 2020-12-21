21.12.2020 (10:29)

Разведчики Каспийской флотилии учились отражать нападение противника на колонну боевых машин

На общевойсковом полигоне Аданак в Дагестане проведено тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл).

По замыслу учения, личный состав подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» совершал марш в район запасных огневых позиций. Колонна боевых машин на маршруте через горное ущелье сопровождали разведгруппы боевого охранения на бронетранспортерах БТР-82А. На марше колонна попала в засаду условного противника. Морские пехотинцы отразили нападение, применив ручные дымовые гранаты (РДГ-2).

РДГ предназначены для создания кратковременных завес из дыма на небольшой площади. Кроме того, РДГ используются для дезориентации и ослепления огневых точек и мелких групп противника,

В ходе учения разведчики проявили слаженные и уверенные действия в условиях обстановки, максимально приближенной к боевой. Военнослужащие быстро перегруппировались, заняли круговую оборону, подавили огневые точки условного противника и вывели из-под огня основные силы.

В учении принимало участие более 100 военнослужащих подразделений морской пехоты КФл, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

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